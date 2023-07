Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim

Spachbrücken: Zeugen mit Hinweisen nach verdächtiger Beobachtung gesucht

Reinheim (ots)

Nachdem am Dienstag (4.7.) der Polizei bekannt wurde, dass ein noch unbekannter Täter offenbar versucht hat, Gras in der Nähe einer Kleingartensiedlung in der Feldgemarkung zwischen Reinheim und Spachbrücken anzuzünden, sucht die Kripo in Darmstadt (Kommissariat 10 ) Zeugen. Weil das glücklicherweise erfolglose Handeln, Parallelen zu einer in Roßdorf Ende Juni beobachteten Vorgehensweise aufweist (wir haben berichtet), bei der eine männliche Person, angesprochen von Zeugen, auf einem Fahrrad Richtung Reinheim flüchtete, schließen die Ermittler einen möglichen Zusammenhang nicht aus und suchen weitere Hinweisgeber.

Zur Erinnerung: Die am 27. Juni 2023 in Roßdorf-Gundernhausen beobachtete männliche Person trug braune Kleidung und führte einen auffällig gelben Rucksack mit sich. Vor diesem Hintergrund fragen die Beamten: Wer hat die beschriebene Person möglicherweise im Bereich Reinheim, Spachbrücken, Roßdorf und Umgebung in den vergangenen Tagen beobachten können? Wer Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann oder diese Person in den kommenden Tagen in diesem Bereich beobachtet, wird gebeten, sich bei der Kripo in Darmstadt (Rufnummer 06151/969-0) zu melden.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5545842

