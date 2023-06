Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Aggressive Frau greift Gastwirt mit Schlagstock an

Ludwigsburg (ots)

Eine 40-jährige Frau löste durch ihr aggressives Verhalten am Sonntag (25.06.2023) gegen 23:00 Uhr einen Polizeieinsatz in der Bahnhofstraße in Ludwigsburg aus. Die Frau hielt sich dort in einer Gaststätte auf und wurde vom 37-jährigen Gastwirt zum Gehen aufgefordert, da sie offenbar andere Gäste belästigt hatte. Nachdem die 40-Jährige sich weigerte, die Gaststätte zu verlassen, sollte sie vom Wirt nach draußen begleitet werden. Daraufhin griff die 40-Jährige nach einem mitgeführten Teleskopschlagstock, öffnete diesen und schlug mehrfach in Richtung des 37-Jährigen, ohne diesen allerdings zu treffen. Ein 71-jähriger Mann sowie mehrere Gäste kamen dem Wirt zu Hilfe. Gemeinsam gelang es, die Angreiferin vor die Gaststätte zu bringen und ihr auch den Teleskopschlagstock abzunehmen. Dabei stürzte die 40-Jährige und blieb am Boden liegen. Die Einsatzkräfte der Polizei stellten in der Hosentasche der Frau ein Einhandmesser fest und beschlagnahmten es. In der Folge wurde die Frau vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Dabei beleidigte und bedrohte die 40-Jährige die beiden Rettungssanitäter. Ein nach der Entlassung der Frau durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von knapp einem Promille. Gegen Sie wurden Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.

