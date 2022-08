Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Alkoholisierter Pkw-Lenker verursacht Schaden von rund 20.000 Euro

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 08:45 Uhr kam es in der Villeneuvestraße in Kornwestheim zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 20.000 Euro. Ein 71-jähriger Smart-Lenker bog von der Pflugfelder Straße kommend nach rechts in die Villeneuvestraße ab, in der die Fahrbahn aufgrund am Fahrbahnrand geparkter Fahrzeuge verengt war. Zeugenangaben zufolge soll der Smart-Fahrer zu schnell gefahren und hierbei in der Engstelle auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Ein ihm entgegenkommender 55-jähriger Mercedes Sprinter Fahrer habe die offensichtlich gefährliche Situation erkannt, bereits von Weitem gebremst und gehupt. Ungeachtet dessen sei der 71-Jährige weitergefahren. In der Folge kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Smart drehte dich durch den Aufprall um die eigene Achse und wurde hierbei gegen einen geparkten Mercedes geschleudert. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste angeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Weiterhin konnte im Zuge der polizeilichen Maßnahmen bei dem 71-Jährigen Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Mann musste sich folglich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er hat nun mit einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu rechnen.

