Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: 16-jähriger Tatverdächtiger nach Raub auf 75-jährige Frau in Ludwigsburg in Haft

Ludwigsburg (ots)

Nach dem beherzten Einschreiten eines 56-jährigen Anwohners haben Polizeibeamte am Samstag einen 16-jährigen Tatverdächtigen festgenommen, der gegen 10:50 Uhr eine 75-jährige Frau in der Martin-Luther-Straße beraubt haben soll. Es soll von hinten an die Frau herangetreten sein und sie nach der Uhrzeit gefragt haben. Als sie daraufhin ihren Rollator kurz losgelassen hatte, soll er ihre Handtasche gegriffen haben und damit in Richtung der Hoferstraße geflüchtet sein. Eine Zeugin, die auf den Vorgang aufmerksam wurde, verständigte ihren Lebensgefährten, der daraufhin sofort die Verfolgung des Flüchtigen aufnahm und ihn in einer nahegelegenen Baustellentoilette verschwinden sah. Der Versuch, den Tatverdächtigen dort festzuhalten, scheiterte und der Tatverdächtige flüchtete bis in den Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Mörikestraße. Nachdem er dort den ihn weiter verfolgenden 56-Jährigen mit einem Messer bedroht hatte, wurde er von zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten widerstandslos festgenommen. Bei der Durchsuchung des Jugendlichen fanden die Polizisten Bargeld vor, das er nach eigenem Bekunden aus der Handtasche der Frau genommen hatte. Die Tasche selbst wurde kurz darauf in der Baustellentoilette aufgefunden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 16-jährige Syrer einer Haftrichterin beim Amtsgericht Waiblingen vorgeführt, die Haftbefehl gegen ihn erlassen und ihn in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen hat.

