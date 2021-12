Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Alkoholisierter Jackendieb landet im Polizeigewahrsam

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 04:30 hat ein 34-jähriger Mann in einer Gasstätte in der Ludwigsburger Innenstadt die Jacke eines weiteren Gastes gestohlen und sich damit aus dem Staub gemacht. Der Bestohlene nahm nach dem Hinweis einer Zeugin zu Fuß die Verfolgung des Tatverdächtigen auf und alarmierte gleichzeitig die Polizei. Eine Streifenbesatzung machte den 34-Jährigen am Bahnhof ausfindig. Der angetrunkene Mann war sofort aggressiv, beleidigte die Polizisten und leistete Widerstand. Er musste mit einer Handschließe gefesselt werden und die Nacht bis zu seiner Ausnüchterung in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen. Die bei ihm sichergestellte Jacke wurde wieder an ihren rechtmäßigen Besitzer übergeben.

