Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen: Auf Radfahrer aufgefahren

Ludwigsburg (ots)

Am Montagmorgen gegen 06:25 Uhr hat eine 24-jährige Autofahrerin auf der Pulverdinger Straße in Richtung der B 10 einen vorausfahrenden 27-jährigen Radfahrer übersehen und fuhr auf ihn auf. Der Radfahrer stürzte und wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Pedelec und am VW Golf der 24-jährigen entstand Sachschaden von Höhe von etwa 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell