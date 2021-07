Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Nach Verkehrsunfallflucht werden Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die 31-jährige Fahrzeuglenkerin eines Daimler-Benz fuhr am Freitag gegen 15 Uhr an der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach von der Autobahn ab und wollte nach links auf die B295 in Richtung Ditzingen einfahren. Sie fuhr bei grün werdender Ampel los und kollidiertq im Kreuzungsbereich mit einem von rechts aus Richtung Stuttgart kommenden Renault, der nach Angaben Daimler-Fahrerin das für ihn geltende Rotlicht missachtete. Der Renault-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, konnte im Nachgang jedoch ermittelt werden. Der 25-jährige Renault-Fahrer gab an, dass er ebenfalls bei Grün die Kreuzung passiert habe. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von circa 5000 EUR. Aufgrund der widersprüchlichen Aussagen werden Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen (Tel. 07156 43520) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell