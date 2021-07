Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1177, Gemarkung Weissach: BMW-Fahrer kommt von Fahrbahn ab und wird leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 15:30 Uhr fuhr ein 78-jähriger Fahrer eines BMW die Landesstraße 1177 von Weissach in Richtung Mönsheim. Aus bislang unbekannter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenschild und kam 50 Meter danach im Straßengraben zum Stehen. Der BMW-Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt und musste von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine 73-jährige Beifahrerin blieb beim Unfall unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 3000 EUR. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

