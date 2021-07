Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Beihingen: versuchter PKW-Aufbruch

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Rollerfahrer versuchte am frühen Dienstagmorgen in der Ludwigsburger Straße in Beihingen einen PKW aufzubrechen. Ein Anwohner wurde gegen 02.35 Uhr hellhörig, da er das Splittern von Glas vernommen hatte. Als er nachsah, woher das Geräusch kam, sah er einen bislang Unbekannten, der gerade die Heckscheibe eines geparkten Fiat eingeschlagen hatte. Vermutlich bemerkte der Täter, dass er entdeckt worden war. Die Person, die einen Helm trug, rannte davon und flüchtete anschließend mit einem Roller Richtung Mühlstraße. Der Helm soll seitlich rot gewesen sein. Der Täter trug einen Pullover und eine lange Hose. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Ergebnis. Mutmaßlich wurde aus dem Fiat nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hunderte Euro belaufen. Weitere Hinweise nimmt der Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 64378-0, entgegen.

