Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Fahrrad am Bahnhof entwendet

Ludwigsburg (ots)

Ein erst wenige Wochen altes Crossrad der Marke Giant im Wert von rund 1.400 Euro wurde in der Zeit zwischen Donnerstag, 09:00 Uhr und Freitag, 15:00 Uhr am Böblinger Bahnhof entwendet. Das schwarze Fahrrad vom Typ "ToughRoad SLR EX" war mit einem Fahrradschloss am Fahrradständer gesichert.

