Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: 88-Jähriger ohne Kontrolle über Pkw verursacht Sachschäden und fährt Ehefrau an

Ludwigsburg (ots)

Ein 88-Jähriger hatte am Dienstag gegen 09:10 Uhr offensichtlich keine Kontrolle mehr über seinen Mercedes und verursachte in Tamm verschiedene Sachschäden. Zum Schluss fuhr er noch seine Ehefrau an.

Der Senior wollte zunächst rückwärts aus seiner Garage ausfahren, als er dabei sein Gartentor und einen Teil der dazugehörigen Mauer streifte. Vermutlich verwechselte er vor Schreck dann das Gaspedal und die Bremse und kollidierte weiter rückwärts fahrend mit dem Garagentor der Nachbarin. Dabei wurde das Garagentor so beschädigt, dass es aus seiner Verankerung riss und auf die Straße fiel.

Der 88-Jährige setzte seine Fahrt vorwärts über das Grundstück der Nachbarin fort und stieß dabei mit seiner 84-jährigen Ehefrau zusammen, die sich auf der Straße vor dem Haus befand. Die Dame stürzte nach dem Zusammenstoß zu Boden, zog sich dabei aber augenscheinlich keine Verletzungen zu. Der Rettungsdienst untersuchte die 84-Jährige noch vor Ort.

Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach einer ersten Einschätzung betragen die bisher bezifferten Sachschäden insgesamt etwa 8.500 Euro.

