Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Fiat-Fahrer gegen Baum prallt

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Vermutlich da er seine Geschwindigkeit nicht an die vorherrschenden Witterungsbedingungen anpasste, war ein 19-jähriger Fiat-Fahrer am Donnerstag gegen 15.15 Uhr auf der Landesstraße 1140 zwischen Hemmingen und Ditzingen-Heimerdingen in einen Unfall verwickelt. Der Fiat kam von der Fahrbahn in das angrenzende Waldstück ab und prallte gegen einen Baum. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Aufprall wurde der Baum umgeknickt. Die Freiwillige Feuerwehr musste den Baum entfernen, bevor der Fiat, der nicht mehr fahrbereit war, abgeschleppt werden konnte. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

