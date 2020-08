Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Bohrmaschinen gestohlen; Benningen am Neckar: Brand in der Beihinger Straße; Marbach am Neckar: VW zerkratzt

Gerlingen: Bohrmaschinen gestohlen

Zwischen Freitag 17.30 Uhr und Montag 07.00 Uhr trieben noch unbekannte Täter auf einer Baustelle in der Jakob-Bleyer-Straße in Gerlingen ihr Unwesen. Die Unbekannten brachen einen Container auf und entwendeten zwei Bohrmaschinen im Wert von rund 500 Euro daraus. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 800 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07156/9449-0 mit dem Polizeiposten Gerlingen in Verbindung zu setzen.

Benningen am Neckar: Brand in der Beihinger Straße

Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, nachdem am Montag kurz vor 03.00 Uhr in der Beihinger Straße in Benningen am Neckar auf einem Privatgrundstück ein Feuer entdeckt wurde. Eine Plane, die einen Holzstapel abdeckte, war aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Benningen am Neckar rückte mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften aus. Die Flammen waren früh genug entdeckt worden, so dass das Holz kaum in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Marbach am Neckar: VW zerkratzt

Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro ist das Ergebnis einer Sachbeschädigung, die ein noch unbekannter Täter zwischen Samstag 20.00 Uhr und Sonntag 18.00 Uhr im Jenaweg in Marbach am Neckar verübte. Der Täter zerkratzte die rechte Seite eines geparkten VW und machte sich anschließend davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, entgegen.

