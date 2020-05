Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Feuerwehreinsatz, 29-Jähriger setzt sich alkoholisiert ans Steuer; Böblingen: Unfall mit schwer verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Feuerwehreinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen rückte am Mittwoch gegen 21.25 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften in den Norden Sindelfingens aus, nachdem es auf dem Balkon eines Wohnhauses zu einem Brand gekommen war. Die Bewohnerin einer Wohnung in der Straße "Auf der Stelle" hatte in einem Topf Papiere verbrannt, was zu einer Rauchentwicklung führte. Nachbarn und weitere Anwohner alarmierten hierauf Polizei und Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, war das Feuer bereits von selbst erloschen. Sachschaden entstand nicht.

Sindelfingen: 29-Jähriger setzt sich alkoholisiert ans Steuer

Eine aufmerksame Zeugin alarmierte am Donnerstag gegen 01.00 Uhr die Polizei nachdem sie beobachtet hatte, wie ein Mann verdächtig unsicher zu einem geparkten PKW in der Mercedesstraße in Sindelfingen gegangen und mit diesem davongefahren war. Um ihn nicht aus den Augen zu verlieren, nahm die Frau sogar die Verfolgung auf. In der Hanns-Martin-Schleyer-Straße bog der Mann auf ein Tankstellengelände ein und stellte seinen Mercedes dort schließlich schräg ab. Hinzu kommende Polizeibeamte konnten den Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Es stellte sich heraus, dass die Zeugin mit ihrer Vermutung, der Mann könnte alkoholisiert sein, wohl recht hatte. Ein Atemalkoholtest bestätigte, dass der 29-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Es folgten eine Blutentnahme und die Beschlagnahme seines Führerscheins. Sein Mercedes musste darüber hinaus abgeschleppt werden. Der 29-jährige Fahrer muss nun mit seiner Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Böblingen: Unfall mit schwer verletzter Person

Eine schwer verletzte Person und ein Sachschaden von rund 6.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 23.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Jahnstraße und der Werderstraße in Böblingen ereignete. Eine 41 Jahre alte Subaru-Fahrerin übersah vermutlich aus Unachtsamkeit einen von rechts kommenden 24-jährigen Smart-Lenker und nahm diesem die Vorfahrt, worauf es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der 24-Jährige verletzte sich schwer und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Smart war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

