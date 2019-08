Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Verkehrsunfall mit 5 leicht verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Gegen 15.20 Uhr kam es auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Singen kurz vor der Anschlussstelle Herrenberg zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und fünf leicht verletzten Personen. Eine 47-Jährige bremste ihren Volvo aufgrund hohen Verkehrsaufkommens ab. Ein nachfolgender 33-jähriger Lenker eines Opels bremste ebenfalls ab und kam zum Stillstand. Der nun folgende 69-jährige Lenker eines Skoda bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf den Opel auf. Der Opel wurde dadurch auf den Volvo aufgeschoben. Im Skoda wurden der 69-jährige Fahrer sowie dessen 71-jährige Beifahrerin, im Opel der 33-jährige Fahrer sowie dessen beiden Kinder im Alter von 9 und 12 Jahren leicht verletzt. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Die Verletzten wurden zur ambulanten Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wegen Reinigungsarbeiten bleibt der linke Fahrstreifen voraussichtlich noch bis etwa 18.30 Uhr gesperrt. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu einem Verkehrsstau mit einer Länge von bis zu 10 Kilometern.

