Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall auf der BAB 8, Gemarkung Leonberg; Verkehrsunfall in Schönaich

Ludwigsburg (ots)

Verkehrsunfall auf der BAB 8 im Kreis Leonberg

Der 79 jährige Lenker eines Audi A6 befuhr am Samstag dem 06.07.2019 gegen 17:37 Uhr die BAB 8 in Fahrtrichtung München, zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und der Rastanlage Sindelfinger Wald auf dem linken Fahrstreifen. Aus unbekannten Gründen verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte nach links gegen die Mittelleitplanke. Von dort aus wurde das Fahrzeug abgewiesen, schleuderte nach rechts über die Fahrbahn und kam schlussendlich auf dem Standstreifen zu stehen. Während des Schleudervorgangs kollidierte der Audi fast mit einem anderen Pkw, vermutlich einem Van möglicherweise der Marke Opel. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem Van machen können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei mit Sitz in Stuttgart-Vaihingen unter der Telefonnummer 0711/6869230 zu melden.

Schönaich: Anhänger löste sich vom Pkw und verursachte Sachschaden

Am Samstag gegen 13.30 Uhr befuhr ein 52-jähriger in seinem Citroen mit Anhänger die Wettgasse von der Waldenbucher Straße kommend. Auf Höhe vom Entenbachweg löste sich aus noch ungeklärter Ursache der Anhänger vom Zugfahrzeug, rollte auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen einen dort fahrenden BMW. Dessen 31-jähriger Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell