POL-UL: (UL) Ehingen - Exhibitionist am Baggersee

Durch unsittliche Handlungen soll am Montag ein Unbekannter in Rottenacker eine Frau belästigt haben.

Ulm (ots)

Wie eine Zeugin der Polizei am Dienstag mitteilte, sei sie am Montag gegen 20.15 Uhr mit ihren Hunden spazieren gegangen. Beim Baggersee in Dintenhofen sei ihr ein Mann mit Angel aufgefallen, der sich verdächtig verhalten habe. Der Mann sei in einem Gebüsch gestanden und habe sich an seinem Geschlechtsteil unsittlich berührt. Die Polizei (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise. Der Verdächtige sei etwa 1,70 Meter groß und von normaler Statur. Seine Haare sollen kurz und braun sein. Gesprochen habe er Schwäbisch und getragen habe eine kurze Jeanshose mit weißem T-Shirt.

