Rund 60.000 Euro Sachschaden entstanden am Dienstag bei einem Unfall in Heidenheim.

Gegen 16 Uhr fuhr ein 44-Jähriger in der Paul-Hartmann-Straße Richtung Bolheim. Auf Höhe eines Autohauses kam er nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei wegen eines medizinischen Notfalls nach links von der Straße ab. Zunächst stieß der Mercedes gegen einen Mast und danach gegen einen VW. Diesen schob es durch die Wucht des Aufpralls noch gegen ein weiteres Auto. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn, insbesondere wegen der medizinischen Ursache, in ein Krankenhaus. Laut Polizeiangaben beträgt der Sachschaden an den drei Autos rund 60.000 Euro. Der Mercedes wurde abgeschleppt.

