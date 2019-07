Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Arbeitsunfall in Gerlingen; Pkw Aufbruch in Vaihingen/ Enz; Gaststätteneinbruch in Korntal- Münchingen

Ludwigsburg (ots)

Arbeitsunfall in Gerlingen

Am Samstag 06.07.2019 um 09:23 Uhr ereignete sich in der Dieselstraße in Gerlingen, auf der dortigen Großbaustelle ein Arbeitsunfall mit einem schwer verletzten Bauarbeiter. Der 44-Jährige Bauarbeiter führte Arbeiten auf einer mobilen Arbeitsfläche in einer Höhe von 1,90 m durch. Er stellte sich auf die äußerste Seite des Holzbrettes, um Arbeitsmaterial entgegen zu nehmen. Da das Holzbrett nicht befestigt war, klappte dieses nach oben und der Bauarbeiter stürzte zu Boden. Hierbei schlug er mit seinem Kopf auf einer Bohrmaschine auf und zog sich eine größere Kopfplatzwunde zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

PKW-Aufbruch in Vaihingen- Gündelbach

Im Laufe des Samstagnachmittags wurde an einem Pkw Opel Corsa, welcher in Vaihingen an der Enz im Ortsteil Gündelbach auf einem Wanderparkplatz abgestellt war, eine Scheibe eingeschlagen. Die bislang unbekannte Täterschaft entwendete die in dem Fahrzeug befindliche Tasche. In dieser befanden sich diverse Dokumente sowie ein geringer Bargeldbetrag.

Einbruch in Gaststätte in Korntal-Münchingen

Im Laufe der Samstagnacht wurde durch bislang unbekannte Täterschaft in eine Gaststätte in Korntal-Münchingen eingebrochen. Zutritt in das Gebäude verschafften sich die Einbrecher durch gewaltsames Aufhebeln einer Türe. In der Gaststätte hebelten die Täter zusätzlich die dort aufgestellten Spielautomaten auf und entnahmen das darin befindliche Münzgeld. Das aufgefundene Wechselgeld im dreistelligen Bereich nahmen die Täter ebenfalls an sich. Der entstandene Sachschaden an den Türen beläuft sich auf ca. 500 Euro.

