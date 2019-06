Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: mehrere Scheiben eines Schulgebäudes beschädigt; Ludwigsburg: Zeugen nach Unfall in der Seestraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: mehrere Scheiben eines Schulgebäudes beschädigt

Zwischen Freitag 12.00 Uhr und Dienstag 07.30 Uhr randalierten noch unbekannte Täter auf dem Gelände des Ellentalgymnasiums in Bietigheim. Insgesamt beschädigten die Täter fünf Glasscheiben zweier verschiedener Gebäude. Teilweise schlugen sie die Scheiben komplett ein. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, bittet um Hinweise.

Ludwigsburg: Zeugen nach Unfall in der Seestraße gesucht

Nach einem Unfall, zu dem es am Dienstag gegen 10.50 Uhr in der Seestraße in Ludwigsburg kam, sucht das Polizeirevier Ludwigsburg nun Zeugen. Ein VW war in der Seestraße in Richtung Friedrichstraße unterwegs und musste verkehrsbedingt an der Kreuzung mit der Leonberger Straße halten. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem VW und einem Audi, der sich hinter dem VW befand. Die Angaben der beiden PKW-Lenker differieren, weshalb die Polizei unter Tel. 07141/18-5353 Hinweise zum Unfallhergang entgegen nimmt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell