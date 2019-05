Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Brand einer Hecke

Ludwigsburg (ots)

Auf Grund von Gartenarbeiten geriet am Samstagmittag gegen 12.45 Uhr eine Gartenhecke in der Straße 'Im Gallenmichel' in Sachsenheim im Ortsteil Häfnerhaslach in Brand. Durch die Besitzerin des Hauses wurden Wildkräuter vor dem Haus mit einem Kartuschenbrenner abgebrannt. Hierdurch geriet die angrenzende Hecke in Brand. Die Verursacherin versuchte daraufhin die Hecke selbstständig zu löschen. Hierbei verletzte sich die Verursacherin leicht. Die freiwillige Feuerwehr Häfnerhaslach rückte mit 13 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen aus. Der Rettungsdienst war mit einer Rettungswagenbesatzung im Einsatz. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell