POL-LB: Unfälle Weil der Stadt und Sindelfingen

Weil der Stadt: Tragischer Unfall zwischen Pkw und Pferd

Am Freitagmittag, kurz nach 12.00 Uhr, ereignete sich auf der Schafhausener Straße ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw mit einem Pferd. Ein 49-jähriger Fahrer eines Mercedes Kombi befuhr die Schafhausener Straße, als plötzlich ein Pferd die Straße querte. Der Pkw-Lenker konnte einen Zusammenstoß mit dem Pferd nicht mehr vermeiden. Das Pferd wurde so schwer verletzt, dass es durch die Polizeibeamten mit der Dienstwaffe erlöst werden musste. Ein hinzugezogener Tierarzt bestätigte die Schwere der Verletzungen. Zusammen mit der Pferdehalterin wurde die Koppel überprüft. Diese war ordnungsgemäß mit einem Elektrozaun gesichert. Aufgrund der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass das Pferd aus bislang unbekannter Ursache in Panik geriet und aus der Koppel ausbrach. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 40.000 Euro. Während den Einsatzmaßnahmen musste die Landesstraße 1182 kurzfristig gesperrt werden. Zeugen, die in diesem Bereich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 07152/605-0 in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen: Taxifahrer wird leicht verletzt

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sindelfingen wurde in der frühen Samstagnacht, gegen 03.47 Uhr, Zeugen eines Verkehrsunfalls. Ein 26-jähriger Lenker eines Mercedes Benz Taxis befuhr die Vaihinger Straße in Richtung Marktplatz. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Betonpfeiler und einem Verkehrsschild. Der Fahrer wurde leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Taxi entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 38.000 Euro.

