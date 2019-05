Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall und Unfallflucht in Herrenberg; Diebstahl in Gärtringen

Herrenberg: Zwölfjähriger Junge bei Unfall leicht verletzt

Der Rettungsdienst musste am Freitag einen Zwölfjährigen in ein Krankenhaus bringen, nachdem er gegen 07:40 Uhr in Herrenberg in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Der Junge befuhr mit seinem Fahrrad die abschüssige Spitalwaldstraße in Richtung Stadtmitte. Vor ihm parkte zu diesem Zeitpunkt ein Dacia teils auf dem Gehweg und, teils auf der Fahrbahn. Vermutlich aus Unachtsamkeit stieß der junge Radler gegen das geparkte Fahrzeug, stürzte auf die Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen. An dem Auto entstand ein Sachschaden vor rund 1.000 Euro.

Herrenberg-Gültstein: Straßenlaterne beschädigt und davon gefahren

Vermutlich beim Rückwärtsfahren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 06:00 und 17:00 Uhr eine Straßenlaterne, die sich in der Ohmstraße in Herrenberg-Gültstein befindet. Ohne sich um den verursachten Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, bittet Zeugen sich zu melden.

Gärtringen: Diebe im Neubaugebiet unterwegs

Vermutlich ein und dieselben bislang unbekannten Täter trieben zwischen Donnerstag 18:00 Uhr und Freitag 08:00 Uhr im Neubaugebiet "Lammtal" in Gärtringen ihr Unwesen. Auf zwei benachbarten Baustellen haben die Unbekannten jeweils an einem Baustellencontainer die angebrachten Vorhängeschlösser gewaltsam geöffnet. Aus den beiden Containern entwendeten sie anschließend eine Rührmaschine, zwei Bohrmaschinen, zwei Flex und weitere Werkzeugmaschinen im Wert einer vierstelligen Summe. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034/2539-0, in Verbindung zu setzen.

