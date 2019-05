Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen: PKW zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Eine unangenehme Feststellung machte ein 57-jähriger Mann, der seinen Hyundai von Mittwoch 18:00 Uhr bis Donnerstag 08:30 Uhr in der Eichenstraße in Hochdorf abgestellt hatte. Als er zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass der Lack an der Fahrerseite komplett zerkratzt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich an das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 / 941-0 zu wenden.

