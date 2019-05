Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Unfallflucht auf Apothekenparkplatz

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die am Freitag zwischen 09:55 und 10:00 Uhr in der Christophstraße in Münchingen begangen wurde. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Mercedes, der auf einem Apothekenparkplatz abgestellt war. Der Unbekannte stieß gegen den hinteren linken Kotflügel und hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.200 Euro. Anschließend machte er sich aus dem Staub. Der Verursacher war vermutlich mit einem blauen Fahrzeug unterwegs.

