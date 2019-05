Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Fahrzeugbrände BAB 81 Gem. Sindelfingen und BAB 8 Gem. Rutesheim

Ludwigsburg (ots)

Gem. Sindelfingen BAB 81:

Zu einem Fahrzeugbrand aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Freitagmittag gegen 14.43 Uhr auf der Bundesautobahn 81. Eine 55-jährige Lenkerin eines VW befuhr die BAB 81 vom Kreuz Stuttgart kommend in Richtung Singen als ihr Fahrzeug plötzlich aus dem Motorraum qualmte. Sie konnte ihren Pkw noch in eine Haltebucht lenken und dort abstellen. Vorbeifahrende Autofahrer unternahmen erste Löschversuche bis zum Eintreffen der Feuerwehr Sindelfingen, die mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort kam. Der Motorraum des Pkw brannte dennoch völlig aus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Absicherung der Brandstelle übernahm das Technische Hilfswerk. Die Einfädelspur und der rechte Fahrstreifen mussten zur Reinigung durch die Autobahnmeisterei Herrenberg kurzfristig gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Der Schaden am Pkw kann noch nicht beziffert werden.

Gemarkung Rutesheim: BAB 8

Kurz nach 15.00 Uhr am Freitagnachmittag kam es auf der Bundesautobahn 8 auf dem Parkplatz Heckengäu zu einem Fahrzeugbrand. Ein 23-jähriger Fahrer eines Seat befuhr die BAB 8 von Karlsruhe kommend in Richtung München. Kurz vor dem Parkplatz Heckengäu geriet sein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der Fahrer konnte seinen Pkw noch auf den Parkplatz lenken und dort abstellen. Vom Motorraum griff das Feuer noch auf den Innenraum über. Der 23-Jährige konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen. Die Feuerwehr aus Leonberg, welche mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Autobahnmeisterei Ludwigsburg eingesetzt. Der Schaden am Fahrzeug kann noch nicht beziffert werden.

