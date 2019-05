Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Böblingen: Raub auf Taxifahrer Ende April scheint geklärt

Ludwigsburg (ots)

Wegen räuberischer Erpressung sitzt seit vergangener Woche ein 18-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Dem Mann wird vorgeworfen, am Abend des 26. April mit einem Taxi von Stuttgart-Vaihingen nach Böblingen zum Graf-Zeppelin-Platz gefahren zu sein und dort den 58 Jahre alten Taxifahrer beraubt zu haben. Kurz bevor er ausstieg, soll der junge Mann ein Messer gezogen, den Fahrer bedroht und Bargeld gefordert haben. Anschließend soll er sich mit einem geringen Bargeldbetrag, den der 58-Jährigen übergeben hatte, davon gemacht haben (wir berichteten am 27. April). Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg stellte umfassende Ermittlungen an und konnte den Tatverdächtigen im weiteren Verlauf ermitteln. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Haftbefehl gegen den 18-Jährigen erlassen. Im Rahmen umfangreicher polizeilicher Fahndungsmaßnahmen am Montag, den 13. Mai, denen ein räuberischer Diebstahl in Steinenbronn zu Grunde lag (zu diesem Fall berichteten wir am 14. Mai), wurde der 18-jährige Tatverdächtige in Steinenbronn festgestellt. Die Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, wurden hierauf auch auf diesen Verdächtigen ausgeweitet. Gegen 18.45 Uhr erfolgte schließlich die vorläufige Festnahme des Mannes. Tags darauf wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart beim zuständigen Richter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl gegen den geständigen 18-Jährigen, der aus den USA stammt und keinen festen Wohnsitz hat, in Vollzug und wies ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell