Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Räuberische Erpressung

Ludwigsburg (ots)

Nach einer schweren räuberischen Erpressung, die mutmaßlich am Samstag gegen 22:00 Uhr in Böblingen begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich ein 25-Jähriger im Bereich des Röhrer Weg am "Kleinen See" zum Angeln aufgehalten. Plötzlich kam eine fünfköpfige männliche Personengruppe auf den 25-Jährigen zu. Einer aus der Gruppe soll anschließend zielstrebig hervorgetreten sein und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Als der 25-Jährige verneinte, zückte der Unbekannte mutmaßlich ein Messer. Der 25-Jährige versuchte daraufhin das Messer des unbekannten Mannes aus der Hand zu schlagen. Als ihm dies nicht gelungen war und er leichte Verletzungen erlitten hat, versammelten sich die bis dahin abseits stehenden Begleiter hinter dem Haupttäter. Dieser forderte erneut die Herausgabe von Bargeld und Handy. Die Gegenstände lagen zu diesem Zeitpunkt auf einem Futtereimer neben dem 25-Jährigen. Als der Rädelsführer zusätzlich noch Schläge angedroht haben soll, gab das Opfer seine Wertsachen schließlich heraus. Hierbei handelt es ich um ein Mobiltelefon und um einen Geldbeutel in dem sich eine zweistellige Bargeldsumme sowie persönliche Dokumente befanden. Anschließend machte sich die Gruppe samt Diebesgut in Richtung einer Tankstelle aus dem Staub. Bei dem Haupttäter soll es sich um einen kräftigen Mann Anfang 30 handeln, der etwa 180 bis 190 cm groß ist. Er trug einen dunkelbraunen Ziegenbart, dunkle Nike-Sportschuhe und war mit einer dunklen Jacke (ähnlich einer Winterjacke) sowie einer hellgrauen Jogginghose bekleidet. Darüber hinaus sprach er gebrochen Deutsch.

Begleiter 1: Anfang 30, etwas größer als 180 cm, dunkel gekleidet, Jogginghose, Brille

Begleiter 2: Dunkel gekleidet, Jogginghose, Fell auf der Kapuze

Begleiter 3: Dunkel gekleidet, Jogginghose, Tattoo auf dem rechten Handrücken mit sonnenähnlichem Motiv

Begleiter 4: etwas kleiner als 180 cm, sportliche Statur, dunkel gekleidet, auf der rechten Seite der Jacke war ein roter Aufnäher

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07031/13-00, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

