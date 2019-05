Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Unfall - beschädigtes Fahrzeug gesucht; Ditzingen: Schule besprüht

Ludwigsburg (ots)

Remseck am Neckar-Aldingen: Unfall - beschädigtes Fahrzeug gesucht

Am Montagmorgen, gegen 10.00 Uhr, ereignete sich in der Neckarstraße in Aldingen ein Unfall, bei dem ein noch unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde. Eine 71-jährige Audi-Fahrerin wollte zunächst auf einen Parkplatz einparkten, der sich während des Parkmanövers als zu klein herausstellte. Hierauf wählte die Frau eine andere Parkmöglichkeit und stellte im weiteren Verlauf einen Schaden an ihrem Audi fest. Mutmaßlich hatte sie bei dem vorausgegangenen Parkversuch ein Fahrzeug touchiert. Um die Polizei zu verständigen, ging sie zu Fuß in eine nahegelegene Arztpraxis. Mutmaßlich fuhr der Fahrer des beschädigten PKW in diesem Moment davon. Als die Frau zurückkehrte, war das betreffende Fahrzeug, ein roter Kleinwagen, nicht mehr vor Ort. Der am Audi entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146/28082-0, bittet Zeugen und insbesondere den Besitzer des beschädigten Fahrzeugs sich zu melden.

Ditzingen: Schule besprüht

Vermutlich mit Farbspray waren bislang unbekannte Täter zwischen Freitag 15.00 Uhr und Montag 07.00 Uhr im Bereich einer Schule in der Gottfried-Keller-Straße in Ditzingen zugange. Sie besprühten die Fassade des Schulgebäudes mit verschiedenen Schriftzügen und einer Trickfilmfigur. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, entgegen.

