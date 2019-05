Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Rotlichtunfall

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit ereignete sich am Freitag gegen 07.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Bietigheim-Bissingen ein Unfall mit etwa 10.000 Euro Sachschaden. Eine 29 Jahre alte Mazda-Lenkerin, die in Richtung Besigheim unterwegs war, übersah wohl eine für sie geltende rote Ampel im Kreuzungsbereich mit der Geisinger Straße. Als sie in die Kreuzung einfuhr, stieß sie mit dem VW eines 53-Jährigen zusammen, der bei "grün" von der B 27 nach links in die Geisinger Straße abbiegen wollte. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

