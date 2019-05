POL-LB: A8/Neuhausen: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Einen Schwerverletzten und drei Leichtverletzte forderte am Freitagmittag gegen 11:35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A 8 Stuttgart-München zwischen den Anschlussstellen Neuhausen und Esslingen. Möglicherweise aufgrund eines plötzlich aufgetretenen Gesundheitsproblems kam der 47-jährige Fahrer eines Opel nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte anschließend von der dortigen Böschung zurück auf die Straße und prallte in die Mittelleitplanke. Der 47-Jährige wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Seine drei Mitfahrenden, zwei Frauen und ein Mann im Alter von 68, 44 und 46 Jahren, wurden leicht Verletzt. Die Feuerwehr Neuhausen und die Flughafenfeuerwehr waren mit sechs Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften am Unfallort und mussten zur Bergung des 47-Jährigen das Fahrzeugdach abtrennen. Für die Bergungsmaßnahmen und die Landung eines Rettungshubschraubers musste die Richtungsfahrbahn München gesperrt werden. Um 13:30 Uhr konnten zwei Fahrstreifen wieder befahren werden und um 13:55 Uhr war die Unfallstelle vollständig geräumt. Der Verkehr in Richtung München staute sich auf etwa acht Kilometern.

