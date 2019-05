Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Ditzingen; Verkehrsunfall auf der L 1140 - Gemarkung Hemmingen

Ludwigsburg (ots)

Ditzingen: Unfall beim Linksabbiegen

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 8.500 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 18:40 Uhr in Ditzingen ereignete. Ein 21-Jähriger war mit einem Volvo auf der Weilimdorfer Straße unterwegs und wollte im weiteren Verlauf an der Kreuzung mit der Siemensstraße nach links auf die B 295 in Richtung Stuttgart abbiegen. Dabei achtete er vermutlich nicht auf einen entgegenkommenden Nissan, dessen 69 Jahre alter Fahrer aus dem Herdweg kam und geradeaus in die Weilimdorfer Straße fahren wollte. Der Verkehr wird an dieser Kreuzung durch eine Ampel geregelt, die zum Unfallzeitpunkt in Betrieb war. Beide waren bei grün zeigender Ampel gefahren. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge schließlich zusammen, wodurch der 32 Jahre alte Nissan-Beifahrer leicht verletzt wurde. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Hemmingen: Motorradfahrer schwer verletzt

Zwischen Schwieberdingen und Hemmingen kam es auf der Landesstraße 1140 am Donnerstag gegen 17:25 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein 19 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 21-Jahre alter Honda-Fahrer war auf der Landesstraße in Richtung Hemmingen unterwegs. An der Einmündung zur Hemminger Straße mussten er und der nachfolgende 19-jährige Motorradfahrer an einer roten Ampel anhalten. Dort erkannte der 21-Jährige, dass auf einem angrenzenden Feldweg ein Auto stand und eine Person daneben am Boden lag. Wie sich später herausgestellt hatte, handelte es sich hierbei um einen medizinischen Notfall. Um Erste Hilfe leisten zu können, wollte der 21-jährige Autofahrer, nachdem er seine Fahrt fortgesetzt hatte, nach rechts auf den Feldweg abbiegen. Der nachfolgende Motorradfahrer erkannte die Situation mutmaßlich zu spät und fuhr auf das abbremsende Auto auf. Der 19-Jährige flog über den Honda und kam vor dem Wagen schwer verletzt zum Liegen. Ein Rettungsdienst brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Ein weiterer Rettungswagen, der aufgrund des medizinischen Notfalls bereits auf der Anfahrt war, brachte den Autofahrer, der auf dem Feldweg am Boden lag, ebenfalls in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen, die infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

