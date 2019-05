Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Unfall nach Überholmanöver

Ludwigsburg (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 13:20 Uhr auf der Landesstraße 1182 zwischen Weil der Stadt und Schafhasen ereignete. Eine 37 Jahre alte Frau war mit ihrem VW Golf in Richtung Schafhausen unterwegs und überholte dort einen vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer. Vermutlich ist sie anschließend nicht wieder rechtzeitig nach rechts eingeschert, sodass eine entgegenkommende 47-Jährige, die am Steuer eines VW Touran saß, nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Als sich die 47-Jährige im angrenzenden Grünstreifen befand, lenkte sie dagegen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Bereich eines Abhangs kippte ihr Fahrzeug zur Seite und prallte dort gegen einen Baum. Die Fahrerin konnte sich anschließend aus dem VW Touran, der auf der linken Fahrzeugseite liegen blieb, selbstständig befreien. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom hinzugezogenen Rettungsdienst medizinisch versorgt. Ihr Wagen war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

