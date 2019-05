Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Pkw beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter machte sich am Mittwoch gegen 17:35 Uhr an einen Mercedes zu schaffen, der auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Borsigstraße in Bietigheim abgestellt war. Der Unbekannte schrie zunächst laut herum und trat dann zweimal gegen das geparkte Fahrzeug. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Während der Tatausführung wurde der Unbekannte von einer Zeugin beobachtet, die daraufhin die Polizei alarmierte. Noch vor Eintreffen der Streife flüchtete der Täter in Richtung Bissingen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Bei dem flüchtigen Tatverdächtigen soll es sich um einen Mann im Alter zwischen 25 und 30 Jahren handeln. Er ist etwa 166 cm groß, schlank und hat dunkle Haare. Zur Tatzeit trug er eine rote kurze Hose, ein dunkles T-Shirt und ein dunkles Tuch um seinen Kopf. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

