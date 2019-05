Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannter fährt 17-jährigen Raderl an und macht sich aus dem Staub; Böblingen: Unfallflucht in der Schickardstraße

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Unbekannter fährt 17-jährigen Radler an und macht sich aus dem Staub

Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der am Donnerstag gegen 14.30 Uhr im Kreuzungsbereich Mahdentalstraße und Vogelhainweg in einen Unfall verwickelt war und sich aus dem Staub machte. Der Unbekannte befuhr den Vogelhainweg in Richtung der Mahdentalstraße, während zeitgleich ein 17 Jahre alter Radfahrer den parallel der Mahdentalstraße verlaufenden Radweg befuhr. Mutmaßlich übersah der PKW-Lenker den Radler im weiteren Verlauf und kollidierte mit ihm, worauf der Jugendliche stürzte. Ohne sich nun um den am Boden liegenden Radler zu kümmern, machte sich der Unbekannte, der möglicherweise einen schwarzen, älteren Mercedes mit Böblinger Kennzeichen (BB-) fuhr, davon. Am Unfallort sollen sich drei Zeugen aufgehalten haben, einer davon habe einen Smart gefahren. Die Polizei wurde erst im Nachhinein verständigt und bittet nun insbesondere die drei Zeugen, sich unter Tel. 0711/6869-0 zu melden.

Böblingen: Unfallflucht in der Schickardstraße

Zeugen sucht das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, nachdem sich am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in der Schickardstraße in Böblingen eine Unfallflucht ereignete. Ein 35 Jahre alter Motorradfahrer war in Richtung der Herrenberger Straße unterwegs, als er wohl von einem noch unbekannten Fahrzeuglenker überholt wurde. Nachdem der Unbekannte vor ihm eingeschert war, musste der 35-Jährige seine Harley-Davidson abbremsen, kam von der Fahrbahn ab und stürzte im weiteren Verlauf. Der Unbekannte setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

