Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Verkehrszeichen beklebt und dadurch unbrauchbar gemacht

Ludwigsburg (ots)

Insgesamt zehn Fußgängerüberweg-Verkehrszeichen, die in der Schulstraße, der Arthur-Hecker-Straße, der Dettenhäuser Straße und der Straße "Seesteige" in Weil im Schönbuch stehen, müssen ausgetauscht werden. Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch beklebten bislang unbekannte Täter die Schilder mit Aufklebern eines berühmten schwäbischen Tier-Duos. Zwar ließen sich die Abziehbilder, die den "Fußgänger" überdeckten und mit den Zeichentrickfiguren ersetzten, entfernen, doch es blieb ein Klebefilm zurück. Dieser Film verhindert nun allerdings die notwendige Reflexion des Lichts bei Dunkelheit, so dass die Schilder unbrauchbar sind. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031/67700-0, in Verbindung zu setzen.

