POL-LB: Unfallflucht und Flächenbrand in Sindelfingen; Verkehrsunfall in Böblingen; Feuerwehreinsatz in Leonberg; Vermeintlicher Unfall - möglicher Geschädigter in Leonberg gesucht

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz D1 des Einkaufszentrums an der Tilsiter Straße in Sindelfingen hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 16:30 und 19:10 Uhr einen Audi vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Er hinterließ einen Sachschaden von rund 2.000 Euro und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, zu melden.

Sindelfingen: Flächenbrand

Zündelnde Kinder lösten am Mittwoch gegen 18:30 Uhr einen Feuerwehreinsatz in Sindelfingen aus. Aufmerksame Spaziergänger entdeckten im Aibachgrund-Park brennendes Unterholz und alarmierten die Feuerwehr. Währenddessen rannte ein Achtjähriger, der offenbar mit seinem gleichaltrigen Freund gezündelt hatte, davon und verständigte seinen Vater. Noch vor Eintreffen der Feuerwehren Darmsheim, Sindelfingen und Dagersheim, die mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften ausgerückt waren, konnte der Vater den etwa fünf Quadratmeter großen Flächenbrand mithilfe eines Wassereimers löschen. Somit war ein Einschreiten der Feuerwehren nicht mehr notwendig. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

Böblingen: Unfall beim Linksabbiegen

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Herrenberger Straße in Böblingen. Gegen 22:20 Uhr war eine 26 Jahre alte Frau mit ihrem BMW von Böblingen kommend in Richtung Ehningen auf der Herrenberger Straße unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die B 464 in Richtung Sindelfingen achtete sie mutmaßlich nicht auf einen entgegenkommenden Daihatsu, dessen 48-jähriger Fahrer die Herrenberger Straße stadteinwärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Leonberg-Ramtel: Papiercontainer in Brand geraten

Ein Einweggrill, der vermutlich mit Resthitze auf einen Altpapiercontainer durch Unbekannte abgestellt worden war, sorgte am Mittwoch gegen 19:00 Uhr für einen Feuerwehreinsatz in der Glemseckstraße in Leonberg-Ramtel. Der Papiercontainer befand sich im Bereich eines Firmengeländes. Aufgrund der beständigen Hitze schmolz der Plastikdeckel. Der Grill fiel daraufhin ins Innere des Containers und entzündete das Altpapier. Passanten, wurden auf den Brand aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Im Anschluss daran schoben sie den Container zu einer angrenzenden Selbstwaschanlage, um erste Löschversuche zu unternehmen. Da der Container weiterhin brannte, wurden sie durch hinzugezogene Polizeibeamte unterstützt. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Leonberg, die mit elf Wehrleuten und zwei Fahrzeugen vor Ort kamen, wurde versucht den Brand mittels der vorhandenen Hochdruckreiniger zu kontrollieren. Der Feuerwehr gelang es schließlich das Feuer zu löschen. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Leonberg-Eltingen: Polizei sucht beschädigtes Fahrzeug

Aufmerksame Zeugen beobachteten am Freitag vergangener Woche (19. April) gegen 15:30 Uhr einen möglichen Unfall in der Geislinger Straße in Leonberg-Eltingen. Ein 19-Jähriger, der mit einem VW auf der Aalener Straße unterwegs war, bog nach links in die Geislinger Straße ein. Vermutlich weil er zu schnell fuhr, kam der VW-Lenker im Kurvenbereich zu weit nach rechts und stieß dort mutmaßlich mit einem bislang unbekannten Pkw zusammen, der in der Geislinger Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Anschließend fuhr der VW-Lenker weiter. An der Einmündung zur Brennerstraße wurde er durch die zwei Zeugen, die dem 19-Jährigen gefolgt sind, angesprochen. Sie wiesen ihn an, den Unfall bei der Polizei zu melden. Als er dies bejaht haben soll, setzten die Zeugen ihre Fahrt fort. Am Folgetag erkundigten sie sich bei der Polizei und mussten feststellen, dass der junge Mann sich nicht bei den Beamten gemeldet hatte. Daraufhin übermittelten sie das abgelesene Kennzeichen und gaben eine Fahrerbeschreibung ab. Der vermeintliche Fahrer konnte am Samstagabend zusammen mit dem beschädigten VW, an dem ein Sachschaden von etwa 750 Euro entstand, angetroffen werden. Die Beschädigungen am VW deuten auf einen möglichen Unfall hin. Da das mutmaßlich beschädigte Auto von der Unfallörtlichkeit bereits weggefahren war, wird der Besitzer des Wagens gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, unter der Tel. 07152/605-0, zu melden.

