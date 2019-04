Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

Rutesheim: Sattelzug stürzt um

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Donnerstagmorgen gegen 05:40 Uhr ein Sattelzug auf der A 8 Stuttgart-Karlsruhe, kurz nach der Anschlussstelle Rutesheim, gegen die Leitplanken rechts der Fahrbahn geprallt und in der Folge auf dem Standstreifen umgekippt. Fahrer und Beifahrer des mit Obst und Gemüse beladenen Fahrzeugs zogen sich dabei leichte Verletzungen zu und mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrerhaus befreit werden. Die Wehren aus Rutesheim und Leonberg waren mit 6 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften am Unfallort.

Nachdem die Richtungsfahrbahn Karlsruhe zunächst voll gesperrt werden musste, war ab 06:05 Uhr der linke und ab 06:55 Uhr auch der mittlere Fahrstreifen wieder frei. Der Verkehr staute sich zunächst auf etwa 10 Kilometern.

Die Bergung des umgekippten Sattelzuges wird erst ab 20:00 Uhr beginnen, da die Polizei bemüht ist, die Behinderungen durch die Bergungsmaßnahmen möglichst gering zu halten. Der rechte Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe bleibt im Bereich der Unfallstelle bis dahin gesperrt und der Zug ist durch Sichtschutzwände der Autobahnmeisterei gesichert. Der Inhalt der Kraftstofftanks ins mittlerweile umgepumpt.

