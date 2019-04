Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Nord: Medizinischer Notfall führt zu Unfall

Ludwigsburg (ots)

Vier Verletzte und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 09:35 Uhr auf der Bismarckstraße in Ludwigsburg-Nord ereignete. Ein 45 Jahre alter VW-Lenker hatte in Richtung der Asperger Straße auf der Bismarckstraße im Bereich eines geparkten Opel angehalten. Er wollte aufgrund einer Engstelle einem entgegenkommenden Ford-Lenker das Vorbeifahren ermöglichen. Während der Ford ihm entgegenkam, traten bei dem 78 Jahre alten Fahrer vermutlich gesundheitliche Probleme auf. Er beschleunigte in der Folge sein Auto, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen den wartenden VW. Dabei erlitten der 78-Jährige schwere, der 45-Jährige, seine 52 Jahre alte Beifahrerin sowie seine neunjährige Mitfahrerin leichte Verletzungen. Sie wurden anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der zum Unfallzeitpunkt am rechten Fahrbahnrand geparkte Opel wurde durch die Kollision ebenfalls leicht beschädigt. Der Ford und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Darüber hinaus kümmerte sich die Feuerwehr Ludwigsburg, die mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort war, um ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten.

