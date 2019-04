Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Hütte abgebrannt udn Zeugen nach Unfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Hütte abgebrannt

Aus noch unbekannter Ursache brannte in der Nacht zum Sonntag eine Hütte im Gewann "Fockental" in Leonberg ab. Das Gebäude befand sich von Leonberg-Gebersheim kommend, kurz vor der Bahnlinie, links der Fockentalstraße. Der Brand wurde am Samstag kurz vor Mitternacht entdeckt. Als die Freiwillige Feuerwehr Leonberg, die mit 45 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen ausgerückt war, vor Ort eintraf, stand die Hütte bereits vollständig in Flammen. Die Löschmaßnahmen dauerten bis nach 02.00 Uhr am Sonntagmorgen an. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07031/13-00, in Verbindung zu setzen.

Leonberg: Zeugen nach Unfall gesucht

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen, die am Sonntag gegen 12.20 Uhr einen Unfall im Kreuzungsbereich der Römer-, der Seestraße und des Brombeerwegs in Leonberg beobachten konnten. Während ein 33 Jahre alter E-Bike-Fahrer den Brombeerweg entlang radelte, sei er durch einen bislang unbekannten BMW-Lenker erfasst worden und gestürzt. Der PKW-Lenker soll zuvor die Römerstraße befahren haben und wollte wohl nach links in die Seestraße abbiegen. Nach dem Unfall habe sich der Unbekannte kurzerhand entfernt. Der 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell