POL-LB: Verkehrsunfall in Marbach am Neckar, Einbruch in Ditzingen, Sachbeschädigung in Ditzingen

Ludwigsburg (ots) - Marbach am Neckar: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Das Polizeirevier Marbach am Neckar bittet Zeugen eines Unfalls zwischen einer Autofahrerin und einer Fußgängerin am Montagabend in der Rielingshäuser Straße, sich unter Tel. 07144/900-0 zu melden. Eine 30-Jährige überquerte gegen 18:50 Uhr zu Fuß die Straße. Sie nutzte die Fußgängerampel auf Höhe des Parkplatzes eines Einkaufszentrums. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 19 Jahre alten Fahrerin eines Toyota. Aufgrund von Sprachbarrieren tauschten die Frauen ihre Erreichbarkeit und trennten sich, ohne die Polizei zu rufen. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Fußgängerin durch den Unfall verletzt worden war. Der Unfallhergang ist bislang noch unklar.

Ditzingen, Hirschlanden: Baustelle heimgesucht

Auf Bauwerkzeuge hatten Einbrecher es abgesehen, die am Wochenende ein Gebäude im Leiterweg heimsuchten. Die Täter brachen eine Zugangstür zu einer ehemaligen Schule auf, in der zurzeit Abbrucharbeiten durchgeführt werden. Aus den Räumen ließen sie mehrere Bauwerkzeuge mit einem Wert in niederer, vierstelliger Höhe mitgehen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156/4352-0 entgegen.

Ditzingen: Auto zerkratzt

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro richtete ein Unbekannter an, der am Montagmittag in der Marktstraße einen geparkten Toyota zerkratzte. Der Täter machte sich zwischen 11:50 und 12:15 Uhr an der Beifahrerseite des silbernen Pkw zu schaffen, der auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellt war. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bittet beim Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156/4352-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell