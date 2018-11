POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ergänzung zum Brand mit schwerverletzter Person in Böblingen

Ludwigsburg (ots) - Wie wir am 26.11.2018 um 21:54 Uhr berichteten, kam es am Montagabend im Keller eines Wohnhauses in der Waldenbucher Straße in Böblingen zu einem Brand, bei dem ein 53-Jähriger schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen der zwischenzeitlich durch die Kriminalpolizeidirektion Böblingen übernommenen Ermittlungen zufolge hat der 53-Jährige den Brand vermutlich unter dem Eindruck eines psychischen Ausnahmezustands selbst herbeigeführt. Hierzu brachte er im Keller des Mehrfamilienhauses zunächst eine Gasflasche zur Explosion, wodurch es in der Folge zu dem Brand sowie einer Verpuffung in der Heizungsanlage kam. Er erlitt hierbei lebensgefährliche Brandverletzungen und musste in eine Spezialklinik gebracht werden. Die drei weiteren im Haus befindlichen Bewohner blieben unverletzt. Das Gebäude ist aufgrund struktureller Schäden aktuell nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 300.000 Euro. Bei der Detonation/Verpuffung wurden drei vor dem Haus geparkte Fahrzeuge durch herumfliegende Glassplitter der Eingangstür beschädigt. Hier wird von einem Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro ausgegangen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat ein Verfahren wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und schwerer Brandstiftung gegen den 53-Jährigen eingeleitet.

