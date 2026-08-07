Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Lkr. Konstanz) 43-Jährige aus Konstanz vermisst: Polizei bittet um Hinweise (07.08.2026)

Konstanz (ots)

Seit Freitag, 10.07.2026, wird eine 43-Jährige aus Konstanz vermisst. Sie verließ ihre Wohnung wahrscheinlich an diesem Tag, zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt.

Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Vermisste ist ca. 187 Zentimeter groß, hat eine schlanke Statur, trägt eine Brille und hat blonde, kurze, lockige Haare.

Möglicherweise führt sie ein Zelt mit sich.

Ein Bild der Frau ist im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/konstanz-vermisstenfahndung/

Zeugen, die die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07531 995-0 zu melden.

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