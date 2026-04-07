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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 07.04.2026

Tettnang (Bodenseekreis) (ots)

Nach Raub auf Tankstelle - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Nach dem Raub auf eine Tankstelle in der Lindauer Straße am 21.03.2026 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6240828) hat die Polizei einen 17 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Im Rahmen der Ermittlungen der Kriminalpolizei Friedrichshafen, bei denen unter anderem auch Superrecognizer bei der Auswertung der Kameraaufnahmen eingesetzt waren, kamen die Kriminalbeamten dem Jugendlichen auf die Spur. Beamte der Bundespolizei nahmen den 17-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt bereits zur Festnahme ausgeschrieben war, am Mittwoch im Stadtgebiet Friedrichshafen fest. Am Donnerstag wurde der Jugendliche einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl wegen schwerer räuberischer Erpressung gegen den dringend tatverdächtigen 17-jährigen Deutschen erließ und diesen in Vollzug setzte. Seither befindet sich der Jugendliche in einer Justizvollzugsanstalt.

Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster, Tel. 0751/806-1350

Erste Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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