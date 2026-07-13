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Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Schwarzen Smart angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Freitag (10.07.2026) in der Zeit von 20.05 Uhr bis 20.15 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Discounters an der Hoetmarer Straße in Sendenhorst ein geparkter Smart Fourfour beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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