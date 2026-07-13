POL-WAF: Sendenhorst. Schwarzen Smart angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Samstag (11.07.2026, 11.26 Uhr) in Drensteinfurt gekommen. Ein Gärtner führte an der Martinstraße Baumschnittarbeiten durch, als er eine Person auf dem Nachbargrundstück wahrnahm, die sich lautstark über diese Arbeiten beschwerte und schrie. Kurze Zeit später bemerkte der Gärtner Schüsse aus einem Luftgewehr in Richtung einer Mauer, auf der er stand. ...

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