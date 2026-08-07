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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, B 311
Lkr. Tuttlingen) NACHTRAGSMELDUNG - Lastwagenfahrer gesucht: 34-jähriger Motorradfahrer stürzt bei Überholmanöver und verletzt sich schwer (03.08.2026)

Emmingen-Liptingen (ots)

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen zu dem Verkehrsunfall, der sich am 03. August 2026 auf der Bundesstraße 311 zwischen Neuhausen ob Eck und Wehstetten ereignet hat.

Ursprungsmeldung:

http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6327165

Der Fahrer des Sattelzuges konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden und setzte seine Fahrt in Richtung Tuttlingen fort. Der Lastwagenfahrer sowie Zeugen, die Hinweise zu dem Sattelzug geben können, werden daher gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen unter Tel. 0773399600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Durchwahl: 07531 995-1011
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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