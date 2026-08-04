Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Betrunkener 62-jähriger Autofahrer verursacht Verkehrsunfal (03.08.2026)

Rottweil (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagnachmittag in der Heerstraße einen Verkehrsunfall verursacht.

Der 62-jährige Mann war gegen 17:30 Uhr mit seinem BMW auf der Heerstraße in Richtung Stadionstraße unterwegs. Zeugen beobachteten, wie der Fahrer deutliche Schlangenlinien fuhr und mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet. In der Folge fuhr er auf die Mittelinsel eines Kreisverkehrs, setzte seinen Wagen anschließend zurück und kollidierte mit einem wartenden BMW eines 21-Jährigen.

Die verständigten Polizeibeamten stellten vor Ort schnell Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des 62-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte mit etwa 2,3 Promille den Verdacht. Der Fahrer musste daher sowohol eine Blutprobe als auch seinen Führerschein abgeben.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Der 62-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

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