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Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Sturmschaden

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H1

Meldebild: Sturmschaden

Datum: 26.06.2026

Uhrzeit: 18:09 Uhr

Einsatzort: Rheinberger Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Vor Ort befand sich ein schmaler Baum in einer Stromleitung. Die Einheit Alpen stellte ein HLF sowie die Drehleiter aus dem parallel laufenden Einsatz des Flächenbrandes an der Ulrichstraße. Nachdem der zuständige Energieversorger die Leitung stromlos geschaltet hatte, wurde der Baum mittels Teleskopastschere zerkleinert. Abschließend wurde die Einsatzstelle an den Energieversorger übergeben.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

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