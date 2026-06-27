FW Alpen: Sturmschaden
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H1
Meldebild: Sturmschaden
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 18:09 Uhr
Einsatzort: Rheinberger Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Vor Ort befand sich ein schmaler Baum in einer Stromleitung. Die Einheit Alpen stellte ein HLF sowie die Drehleiter aus dem parallel laufenden Einsatz des Flächenbrandes an der Ulrichstraße. Nachdem der zuständige Energieversorger die Leitung stromlos geschaltet hatte, wurde der Baum mittels Teleskopastschere zerkleinert. Abschließend wurde die Einsatzstelle an den Energieversorger übergeben.
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