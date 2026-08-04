Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, L180, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der L180 zwischen Hammereisenbach und Wolterdingen - 50-Jähriger schwer verletzt (03.08.2026)

Donaueschingen, L180 (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein Autofahrer bei einem Unfall am Montagabend auf der Landesstraße 180 zwischen Hammereisenbach und Wolterdingen zugezogen. Gegen 20.30 Uhr fuhr der 50-Jährige mit einem Skoda Octavia in Richtung Hammereisenbach. Kurz vor "Vorderer Zindelstein" verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Straße ab, touchierte einen Leitpfosten und blieb schließlich im Gestrüpp. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Skoda "erlitt" Totalschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das nicht mehr fahrbereite Auto.

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