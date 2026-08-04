Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Lkr. Rottweil) Unbekannte brechen in Maschinenbaufirma ein: Polizei bittet um Hinweise (01.-03.08.2026)

Sulz am Neckar (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in eine Maschinenbaufirma in der Meboldstraße.

Im Zeitraum von Samstag, 18 Uhr, bis Montag, 10 Uhr, haben sich Unbekannte über eine Seitentüre gewaltsam Zutritt in die Fertigungshalle verschafft. Im Anschluss brachen die Täter das Büro auf und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Ob und welche Beute die Täter machten, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Oberndorf. Ein Tatzusammenhang zum Einbruch in der Gottlieb-Daimler-Straße (http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6325616) wird geprüft.

Zeugenhinweise werden unter Tel. 07423 81010 entgegengenommen.

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